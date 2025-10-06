Nobelprijs voor Geneeskunde voor onderzoek naar afweersysteem

De Amerikaanse wetenschappers Mary Brunkow en Fred Ramsdell en de Japanse onderzoeker Shimon Sakaguchi delen dit jaar de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Ze hebben onderzoek gedaan naar zogeheten perifere tolerantie. Die voorkomt dat het afweersysteem te fel reageert op stoffen waarvoor mensen bijvoorbeeld allergisch zijn. Een overreactie kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

“De prijs gaat dit jaar naar hoe je het immuunsysteem onder controle houdt. Ons afweersysteem is extreem sterk. We moeten strijden tegen elke mogelijke microbe, zelfs die waar we nooit eerder aan zijn blootgesteld. Tegelijk moeten we niet onze eigen organen aanvallen, want dan krijg je auto-immuunziektes”, legt het Nobelcomité uit. Ook diabetes type 1 en reumatoïde artritis komen voort uit zulke overreacties.

Afstoten voorkomen

Volgens het comité kunnen de ontdekkingen van de drie onderzoekers in de toekomst misschien helpen bij het voorkomen van auto-immuunziektes. Bij transplantaties zou kunnen worden voorkomen dat het lichaam het nieuwe orgaan afstoot.

Onderscheidingen

De onderscheiding voor geneeskunde is elk jaar de eerste Nobelprijs die wordt toegekend. In de komende dagen volgen de prijzen voor Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur, Vrede en Economie.

De drie winnaars ontvangen een medaille en een diploma. Daarnaast delen ze een prijs van 11 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 1 miljoen euro. Dat bedrag komt uit de nalatenschap van de Zweedse zakenman Alfred Nobel, de uitvinder van dynamiet en de grondlegger van de prijzen. Zijn bedrijf is tegenwoordig onderdeel van het Nederlandse bedrijf AkzoNobel.

Nederlanders kregen de Nobelprijs voor de Geneeskunde in 1924 (Willem Einthoven), 1929 (Christiaan Eijkman) en 1973 (Nikolaas Tinbergen).

