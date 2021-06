Nog eens twee fabrieken in Europa gaan Pfizer-vaccins maken

Interessant voor u

Nieuws RIVM: Vaccinatie jongeren kan opleving corona in het najaar voorkomen De berekeningen van het RIVM zijn tot stand gekomen op basis van een aantal aannames over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van het virus. Ze zijn dus onzeker, zei Van Dissel erbij. Duidelijk is wel dat de inenting van jongeren van aanzienlijke invloed kan zijn op de verdere verspreiding van het coronavirus. Scenario’s De besmettelijkheid wordt uitgedrukt […] Lees verder

Nieuws Laatste vrachten AstraZeneca-vaccin op weg naar huisartsen “De tweede prik kan korter volgen op de eerste dan aanvankelijk werd gedacht, en met het oog op de Delta-variant is dat ook verstandig”, zegt het ministerie van Volksgezondheid “Zeker met de opkomende Delta-variant moeten we ons goed beschermen, die tweede prik is daarvoor écht belangrijk. Ook de laatste mensen van 60 tot en met […] Lees verder

Nieuws RIVM: Delta-variant coronavirus rukt op De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. De Delta-variant is besmettelijker en verdringt de Alfa-variant (de nieuwe naam van de Britse variant) die nu nog het vaakst voorkomt. Lees verder

Nieuws Rechtspraak: kabinet moet nu in actie komen voor jeugdzorg De Raad voor de rechtspraak slaat alarm over de jeugdzorg en stelt dat het kabinet direct in actie moet komen. Zij ziet dat door instroomstops, kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben. Lees verder