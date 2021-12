Nog steeds geen vast contract voor GGD-medewerkers Rotterdam

De raadsfracties van GroenLinks en de PvdA in Rotterdam vragen de regionale GGD opnieuw om alle medewerkers die weg moeten na een maximaal aantal tijdelijke contracten alsnog een vast contract te geven. Enkele tientallen GGD-medewerkers kunnen zo’n vaste aanstelling niet krijgen vanwege de bijzondere constructie waaronder GGD-medewerkers in Rotterdam werken, zo stelt de wethouder.

Het probleem speelde eerder ook al landelijk. GGD’en konden mensen die na drie tijdelijke contracten weg moesten niet vast aannemen, omdat ze dan weer lastig van deze mensen af zouden kunnen komen na de pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid beloofde daarop een ontslagvergoeding te betalen als deze mensen na de coronacrisis niet meer nodig zijn.

Gemeenteambtenaren

In Rotterdam zijn GGD-medewerkers echter – anders dan in de meeste andere regio’s – in dienst van de gemeente zelf, zo legde wethouder Arjan van Gils (D66) donderdag tijdens een gemeentelijk vragenuurtje uit. De regeling die vanuit het ministerie is bedacht, is daarom niet goed toepasbaar op de Rotterdamse situatie, zo stelde hij.

Vast contract

De gemeente kan zodoende 35 medewerkers geen vast contract aanbieden, aldus Van Gils. Hun huidige contracten lopen af per 31 december. Zij kunnen wel bij de GGD blijven werken; als ze dat willen moeten ze zich bij een uitzendbureau melden.

Uitzendbureau’s

GGD Rotterdam-Rijnmond bevestigt de situatie. “We waarderen het werk van deze medewerkers enorm en hebben hen nog hard nodig voor de opgave die er nog ligt”, aldus een woordvoerster. “Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met vijf uitzendbureaus, om de medewerkers via deze weg een contract aan te bieden.”

Zo’n veertig tot zestig andere GGD-medewerkers kunnen wél een vast contract krijgen, omdat zij volgens de wethouder ook na de coronacrisis nog van nut kunnen zijn binnen de gemeente.

Motie

GroenLinks en de PvdA beramen zich op een motie om alsnog vaste contracten voor álle medewerkers af te dwingen. “We vinden dit een onbevredigend antwoord”, aldus raadslid Lies Roest (GL). “Er werken meer dan 13.000 mensen bij de gemeente. Een vast contract voor enkele tientallen mensen moet dan toch te regelen zijn?”

Risico

Volgens haar voelen de GGD-medewerkers zich aan de kant gezet. Roest vroeg het debat in de raad vorige week al om die reden aan. Het is volgens het raadslid dan ook niet zeker of deze medewerkers wel bij de organisatie blijven werken. “Als ze ergens anders iets beter krijgen aangeboden, zijn we ze kwijt.”

Ongelukkig

Dat komt gezien de grote versnelling van de boosterprikcampagne ongelukkig uit. Op de website van de gemeente Rotterdam staat momenteel een vacature voor vaccinatiemedewerkers bij de GGD. (ANP)