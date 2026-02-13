Noord-Holland wil gezondheid vooropzetten in provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland wil voortaan bij alle keuzes die zij maakt de gezondheid van haar inwoners vooropstellen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiervoor een zogeheten beleidskader opgesteld, dat nog moet worden goedgekeurd door de Provinciale Staten.

“Voortaan kijken we niet alleen of het mag, of activiteiten binnen de milieunormen passen, maar vooral ook wat ze betekenen voor de gezondheid”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA). “Dat kan invloed hebben op waar we ruimte geven aan bedrijven en waar wel of geen woningen komen. Gezondheid wordt daarmee een duidelijke factor in onze afwegingen.”

Tata Steel

Het dagelijks provinciebestuur heeft na gesprekken met zo’n driehonderd vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, waterschappen, ministeries, het bedrijfsleven en bewonersgroepen uitgangspunten opgesteld om een gezonde leefomgeving centraal te stellen. Zo wil Noord-Holland vergunningen voor vervuilende bedrijven aanscherpen. De provincie laat de uitstoot van schadelijke stoffen en de blootstelling daaraan meten en monitoren op plekken waar de meeste gezondheidswinst te behalen is, zoals al gebeurt bij Tata Steel.

Luchthavens

Een gezonde leefomgeving “telt voortaan volwaardig mee” in alle ruimtelijke keuzes die de provincie maakt, staat in het document. Noord-Holland richt zich op bedrijven, luchthavens en wegen die onder gezag van de provincie vallen.

“Het kan betekenen dat in de buurt van bestaande industrieterreinen vanuit een gezonde leefomgeving het verstandig is om geen woningen te bouwen”, aldus Olthof. “Bij bestaande woonwijken kan het beleid zijn om strengere eisen te stellen aan de vergunningen van bedrijven, zodat zij de best beschikbare technieken toepassen om blootstelling en hinder te beperken.” (ANP)