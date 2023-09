Noord-Hollandse apothekers bezoeken ouderen thuis na ziekenhuisopname

Er gaat veel mis in het medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis. Dat blijkt uit twee onderzoeken in West-Friesland waarin een apotheker of farmaceutisch consulent ouderen na ziekenhuisopname thuis bezocht. Daarom gaan apothekerscoöperaties in West-Friesland (CAWF) en Noord-Holland Noord (APCON) 1.000 huisbezoeken en telefoonconsulten afleggen bij kwetsbare ouderen.

Gevaarlijke dubbelmedicatie of een totaal verlies van overzicht over het geneesmiddelengebruik. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat er veel mis, aldus de apothekerscoöperaties. “Patiënten gebruikten bijvoorbeeld nog medicatie die in het ziekenhuis gestopt was. Sommige patiënten slikten pijnstillers terwijl ze helemaal geen pijn meer hadden of dachten dat de bloedverdunner een kuurtje was. Ook troffen we grote voorraden van medicatie bij mensen thuis aan waar de patiënt zelf compleet de regie over kwijt was”, vertelt Marloes Pieksma, farmaceutisch consulent bij apotheek Kersenboogerd.

Medicatieveiligheid verbeteren

Daarom willen apothekerscoöperaties CAWF en APCON zich meer richten op de zorg van kwetsbare ouderen. De 28 aangesloten apotheken gaan van de zomer van start om in totaal 1.000 huisbezoeken en telefonische consulten af te leggen. “Een bezoek vanuit de apotheek thuis geeft direct inzicht of iemand de juiste medicatie goed gebruikt. We willen door de huisbezoeken de medicatieveiligheid in de regio verbeteren”, reageert Thérèse Sandstra, apotheker en bestuurslid CAWF.

De uitbreiding van de huisbezoeken wordt op projectbasis gesubsidieerd door zorgverzekeraar VGZ en begeleid door SIR, expertisecentrum voor farmaceutische zorg. Uit eerder onderzoek van SIR blijkt dat een huisbezoek vanuit de apotheek direct na ontslag problemen met medicatiegebruik kan voorkomen. Het vervolgonderzoek kijkt bij welke ouderen een huisbezoek het meest zinvol is. “De apothekers hopen dat op basis van de resultaten de zorgverzekeraar het huisbezoek in de toekomst als vaste prestatie gaat vergoeden”, aldus Sandstra.