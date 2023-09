Noordwest Ziekenhuisgroep vervangt bloemen voor duurzame boeketten

Naast de kunstmest, bestrijdingsmiddelen en hoeveelheid water, kost een bosje anjers al snel 1,3 kilogram CO2-uitstoot. Daarom schakelt Noordwest Ziekenhuisgroep op alle afdelingen over op duurzame kunstbloemen.

“Het zit zo diep geworteld in onze cultuur, een mooi bosje bloemen op tafel. Helaas zijn verse bloemen niet duurzaam”, schrijft Marco Lagrand, programmamanager Duurzaamheid bij Noordwest Ziekenhuisgroep, op LinkedIn. Een bosje anjers kost al snel 1,3 kg CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan 15 kilometer autorijden. “Daarnaast vraagt teelt van bloemen kunstmest en bestrijdingsmiddelen die grondwater, sloten en rivieren vervuilen. In Afrika, waar Nederland veel bloemen vandaan importeert, zorgt de bloementeelt voor waterschaarste.”

Hygiënischer

Daarom wisselt Noordwest Ziekenhuisgroep de boeketten voortaan in voor kunstbloemen. Ze zijn volgens de programmamanager “duurzaam, hygiënischer en voor gevoelige patiënten voorkomt het hooikoorts klachten en soortgelijke indicaties.” Ook in de ziekenhuiswinkel start binnenkort een pilot om alleen nog kunstbloemen te verkopen en te verhuren. “Spannend, maar noodzakelijk om de beweging in gang te zetten.” Voor jubilarissen lopen de gesprekken nog.