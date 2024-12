NU’91: ‘Onrust over zzp’ers maakt zorg mogelijk duurder’

Voorzitter Femke Merel van Kooten: “De zorgsector is in hoge mate afhankelijk van zzp’ers. Door de huidige onrust kiezen sommigen nu voor zekerheid bij detacheringsbureaus. Helaas leidt dit tot hogere kosten voor zorginstellingen door de extra fees die deze bureaus vragen. Dit drijft de zorgkosten verder op en maakt het probleem alleen maar groter.”

Volgens NU’91 ligt een groot deel van de oplossing bij het aantrekkelijker maken van een vast dienstverband. Van Kooten benadrukt: “Zorgprofessionals verdienen een eerlijk salaris, goede arbeidsvoorwaarden en zeggenschap over hun werk en roosters. Flexibiliteit is vaak de reden waarom velen kiezen voor het zzp-schap. Het is essentieel dat deze flexibiliteit ook binnen loondienst mogelijk wordt.”

NU’91 roept het kabinet en werkgevers in de zorg dan ook om te investeren in de beroepsgroep. Van Kooten: “We hebben elke zorgprofessional, in welk dienstverband dan ook, keihard nodig. Zonder structurele verbeteringen dreigt niet alleen de betaalbaarheid, maar ook de continuïteit en kwaliteit van de zorg verder in gevaar te komen.”