NU’91 start petitie voor voorrang vaccineren zorgmedewerkers

NU’91 start vrijdag een petitie voor voorrang voor zorgmedewerkers in het vaccinatieschema. De organisatie voor zorgprofessionals heeft vaker gezegd dat nu de ic’s weer vollopen het belangrijk is dat alle verpleegkundigen die met coronapatiënten werken geprikt kunnen worden.

Begin dit jaar zijn al 40.000 ic-verplegers en dokters gevaccineerd, maar dat is volgens de zorgorganisatie niet voldoende. “Er liggen nu meer mensen in ic-bedden dan april vorig jaar. Dat aantal blijft stijgen. We verwachten de piek pas over twee of drie weken”, zegt een woordvoerder van NU’91. “De ziekenhuizen zijn de ic’s aan het opschalen. Daardoor hebben sommige ic-medewerkers wel een prik gehad en andere nog niet. Dat kan echt niet.”

Versoepelingen

NU’91 vindt dat de eventuele versoepelingen die afgelopen week zijn aangekondigd in schril contrast staan met de situatie in de ziekenhuizen. De regering zegt na te denken over het openen van terrassen en winkels vanaf 21 april. Ook zouden hogescholen en universiteiten met sneltesten weer open mogen. “We snappen dat mensen naar vrijheid snakken”, zegt de woordvoerder. “Maar de druk op de zorg is nu zo hoog. De ziekenhuizen kunnen er echt niets meer bij hebben.”

Op dit moment zit landelijk 6,39 procent van het ziekenhuispersoneel ziek thuis. Op sommige afdelingen is het ziekteverzuim 11 procent. “De derde golf eist haar tol”, zegt de woordvoerder. “De druk op de zorg is heel hoog. Verpleegkundigen vallen uit doordat ze besmet zijn met het virus, maar ook omdat ze na een jaar werken onder deze omstandigheden moe en opgebrand zijn.”

Voor het coronadebat op woensdag 14 april biedt NU’91 de petitie aan in de Tweede Kamer. (ANP)