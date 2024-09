NU’91 wil gastouderschap stimuleren voor zorgprofessionals

De politiek moet gastouderschap stimuleren in plaats van het in te perken met strengere regels. Anders heeft dit direct consequenties voor de bezetting in de gezondheidszorg, waarschuwt NU’91, beroepsorganisatie voor de zorg.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Veel verpleegkundigen en verzorgenden maken gebruik van gastouders, zodat zij wisseldiensten kunnen werken. Een verdere daling van het aantal gastouders heeft dus een zeer onwenselijk effect: het werkt een nóg groter personeelstekort in de zorg in de hand.”

Neerwaartse spiraal

Door groter wordende tekorten in de zorg wordt van zorgprofessionals nog meer flexibiliteit gevraagd qua werktijden, waardoor ook de vraag naar gastouders verder toeneemt. Van Kooten: “Op deze manier komen we in een neerwaartse spiraal terecht, want uiteindelijk zijn niet alleen de zorgprofessionals hier de dupe van, maar de hele samenleving. De kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zal er onder lijden.”

Gastouders

Het aantal gastouders daalde de afgelopen jaren al in rap tempo. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang is dit te verklaren door een combinatie van een ongezond verdienmodel en (zorgen over) toenemende knellende regelgeving. Zo worden de kwaliteitseisen vanaf 2025 verder aangescherpt, waardoor nog meer gastouders overwegen te stoppen.

Vertrek

“Met de daling van het aantal gastouders zien we dat zorgprofessionals noodgedwongen minder moeten werken of zelfs een andere baan buiten de sector zoeken”, aldus Van Kooten. “Dat is een zorgwekkende negatieve trend. We hebben namelijk nu al elke verpleegkundige en verzorgende keihard nodig. Er ligt dan ook een duidelijke taak voor het kabinet: stimuleer gastouderschap in plaats van het in te perken, zodat de – nu al nijpende – personeelstekorten in de zorg niet nog verder oplopen.”