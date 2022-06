NVIC: ic-capaciteit moet naar 1150 bedden bij nieuwe pandemie

De organisaties hebben een plan opgesteld voor komend najaar en de winter, als het coronavirus zich mogelijk weer sneller gaat verspreiden. “De kans dat we ook dit najaar weer te maken krijgen met een uitbraak van Covid is reëel en zowel de zorg als de maatschappij moeten hierop voorbereid zijn”, aldus de organisaties.

Reguliere zorg

Het aantal beschikbare bedden op intensivecareafdelingen van ziekenhuizen kan in de huidige situatie kortdurend worden uitgebreid tot maximaal 1200. Daar is dan wel personeel van buiten de ic-afdelingen voor nodig en dat betekent dat er zoals eerder tijdens de coronapandemie andere zorg uitgesteld moet worden. Het afschalen van reguliere zorg heeft de afgelopen twee jaar volgens de organisaties al geleid tot “aanzienlijke toename van gezondheidsschade” en is dus onwenselijk.

Technische innovaties

Het ophogen van het aantal beschikbare ic-bedden naar 1150 kan volgens het plan onder meer door zorgmedewerkers beter te laten samenwerken, technische innovaties door te voeren en door te gaan met het opleiden van ic-medewerkers. “Het is aan de overheid en de bestuurders om de voorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken”, aldus de NVIC en V&VN IC.

Nieuwe varianten

Het is onduidelijk in welke mate de coronapandemie komend najaar weer zal oplaaien. Nieuwe varianten van het virus kunnen het aantal besmettingen komende maanden opnieuw sterk doen oplopen, zo meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC eerder al. Of dat ook tot hoge aantallen ziekenhuisopnames zal leiden, is onduidelijk. (ANP