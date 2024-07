NVTZ geeft toezichthouders handvatten hoe te handelen bij schaarste

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) heeft een nieuwe publicatie ‘Toezicht in tijden van schaarste’ uitgebracht.

Met deze publicatie kunnen raden van toezicht het gesprek met de bestuurder voeren over welke waarden voor de organisatie belangrijk zijn bij vraagstukken rondom schaarste en daarmee dilemma’s bespreekbaar maken.

Handvatten

In het paper, opgesteld door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht. Dit doet WAR aan de hand van voorbeelden en dilemma’s, die laten zien hoe toezichthouders bij schaarste zouden kunnen handelen. Het gaat daarbij niet alleen over personeelstekorten maar ook over schaarste van zorg, financiële en ecologische schaarste.

Keuzes

Juist bij thema’s die impact hebben op de lange termijn en verder gaan dan de belangen van de instellingen zelf moeten keuzes worden gemaakt. In de publicatie van de WAR worden een aantal voorbeelden beschreven hoe toezichthouders bij schaarste kunnen handelen, waarbij de keuzes aan de hand van waardenafwegingen worden gemaakt en niet alleen op basis van bedrijfsmatige of enkelvoudige afwegingen.

Mirella Minkman, voorzitter van de WAR: “Schaarste levert uitdagingen op en leidt tot lastige verdelings- en prioriteitsvraagstukken. Echter, schaarste kan ook een positief effect hebben en tot innovatie leiden. Daarom is het belangrijk dat toezichthouders het gesprek met de bestuurder voeren over welke waarden voor de organisatie belangrijk zijn bij vraagstukken rondom schaarste. Ook gezien hun organisatie bij uitstek vaak een organisatie-overstijgende, maatschappelijke opgave heeft”.