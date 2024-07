NVZ benoemt nieuw bestuurslid

St. Jansdal

Leonie Boven was van 2012 tot 2018 werkzaam als klinisch chemicus bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, met als aandachtsgebied hematologie. Daarvoor was ze als immunoloog werkzaam in verschillende academische centra in binnen- en buitenland. Sinds 2018 is Boven actief in verschillende raden van bestuur, van toezicht en van advies. Vanaf oktober 2019 is zij namens de NVZ lid van de raad van advies van Stichting TRIP. Na een periode van 4,5 jaar als lid raad van bestuur van St. Jansdal, is zij sinds maart 2023 voorzitter van de raad van bestuur van St. Jansdal.

NVZ

De nieuwe NVZ-bestuurder benoemt de noodzaak om met andere ogen naar de zorg te kijken. Van Boven: “We staan in de zorg voor grote uitdagingen waarbij toegankelijkheid en kwaliteit onder druk staan. Dat maakt dat we zorg op een andere manier moeten gaan organiseren. Met minder nadruk op ziekte en behandeling en meer nadruk op gezondheid en iemands mogelijkheden. Een nog betere samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, maar ook met andere zorgverleners, gemeenten, het sociaal domein en inwoners is hierbij noodzakelijk. Vanuit het NVZ-bestuur wil ik me graag inzetten om hierin verdere stappen te zetten en zo de zorg, ook in de toekomst, toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft.”