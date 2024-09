NVZ dringt aan op extra loonruimte voor middengroepen in de zorg

De vereniging reageert daarmee op de plannen in het regeerprogramma. Ze dringt er bij de regering op aan om stevige stappen te zetten, waaronder extra loonruimte voor de middengroepen in de zorg. Ook moet de financiële slagkracht van ziekenhuizen worden verbeterd, aldus de NVZ.

Goede richting

De NVZ verwelkomt de verlenging en beoogde aanvulling van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De inzet op minder marktwerking, het benutten van nieuwe digitale mogelijkheden en het behoud van een goed zorgaanbod in de regio wijst in de goede richting om de grote uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden.

Bij het tegengaan van tekorten op de arbeidsmarkt vindt de NVZ dat het kabinet wel erg sterk leunt op het terugdringen van administratieve lasten en de mogelijkheden van AI.

Stevige stappen

De NVZ dringt er bij het kabinet op aan om stevige stappen te zetten, waaronder extra loonruimte voor de middengroepen van zorgmedewerkers, en het versterken van de financiële slagkracht van ziekenhuizen. Dit is urgent, gelet op de noodzaak om te kunnen investeren in digitalisering en in het opvangen van de effecten van de halvering van het eigen risico zonder investeringen in preventie.

NVZ-voorzitter Ad Melkert vindt het daarnaast goed dat er een vast budget voor de spoedzorg komt en dat meerjarige contracten met zorgverzekeraars de norm worden. (Skipr / ANP)