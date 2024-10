NWZ stapt over op duurzaam wassen

In elke situatie beoordeeld de verpleegkundigen of de duurzame wasmethode haalbaar is. De reacties zijn volgens Lagrand tot nu toe overwegend positief. “Het merendeel staat er achter dat we die berg washandjes niet meer kunnen verantwoorden.”

Ziekenhuisbrede uitrol

Patiënten vinden de duurzame variant meestal prettiger, omdat de wegwerpwashandjes stinken, aldus Lagrand. Inmiddels draait de pilot op zeven afdelingen. “Medio oktober gaat het hele ziekenhuis erop over.”

Noordwest Ziekenhuisgroep mikt op 80 procent implementatie. “Intensieve zorg, zoals de IC die waterloos is, blijft op de disposable washand.” Wel wordt het aantal verpakkingen teruggeschroefd van acht naar vijf. “En met een prettige geur.”