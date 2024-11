Minder CO2-uitstoot door lagere dosering kankermedicijnen

Jaarlijks dient Erasmus MC 4.700 keer pembrolizumab en nivolumab via een infuuszak toe als immuuntherapie. Apothekers van het Erasmus MC volgen niet de door de fabrikant geadviseerde standaarddosis, maar bepalen de toediening op basis van het gewicht van de patiënt. Daardoor is er minder medicatie nodig. Uit eerder onderzoek van apotheker Ruben Malmberg blijkt dat de werkwijze effectiever en goedkoper is.

CO2-voetprint

In vervolgonderzoek keek Malmberg met zijn collega’s naar de impact van de werkwijze op het milieu. Daarbij keek hij naar de productie van de geneesmiddelen in de fabriek, de vervoersbewegingen van zorgverleners en patiënten naar het ziekenhuis, het energiegebruik van het gebouw dat valt toe te schrijven aan de behandeling, alle medische hulpmiddelen die nodig zijn voor de bereiding van één infuus en het afval dat daarbij ontstaat. De analyse wijst uit dat 93 procent van de CO2-voetafdruk van de kankermedicatie valt toe te schrijven aan de productie in de fabriek.

Bij elke dosis komt circa 140 kilogram CO2 vrij. “Ongeveer evenveel als bij een ritje van 725 km in een benzineauto”, becijfert het Rotterdamse umc. Het onderzoek toont verder aan dat een lagere dosering tot 11 procent CO2-besparing bij nivolumab leidt en tot 26 procent bij pembrolizumab. De resultaten zijn in Lancet Planetary Health gepubliceerd.

Transparantie

Het verkleinen van de CO2-voetprint begint volgens Malmberg met onderzoek op microniveau per zorgpad. “Zulk onderzoek zou je eigenlijk uit willen voeren voor alle geneesmiddelen die je gebruikt. Zodat je weet aan welke knoppen je moet draaien.” Volgens de apotheker en onderzoeker valt daarin nog een wereld te winnen.

Malmberg roept fabrikanten op transparant te zijn over de CO2-uitstoot tijdens de productie van geneesmiddelen. “Als we de CO-uitstoot vanuit de gezondheidszorg willen verlagen, zal er meer openheid moeten komen over de CO2-cijfers.” Daarnaast pleit hij dat CO2-uitstoot als basiscriterium wordt meegenomen in de beoordeling van medicijnen door de geneesmiddelenautoriteit.