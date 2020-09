NZa adviseert kabinet aanpassing risicoverevening

De NZa vraagt het ministerie van VWS enkele knelpunten in de risicoverevening te onderzoeken en weg te nemen: “Dit stelt zorgverzekeraars beter in staat zich maximaal te richten op passende zorginkoop en niet op het beperken van risico’s.”

Risicoselectie neemt toe

De NZa ziet de risicoselectie toenemen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat zorgverzekeraars in de marketing van hun polisaanbod steeds beter kunnen sturen op hun klanten. Ook neemt de segmentatie in de verzekeringsmarkt toe. Zo kiezen jonge, gezonde verzekerden volgens de zorgautoriteit een andere polis (met een lagere premie) dan chronisch zieken en ouderen: “Polissen met beperkte contractering hebben duidelijk gezondere verzekerden.”

De huidige verevening lijkt zorgverzekeraars te weinig te compenseren voor chronisch zieke verzekerden, stelt de NZa: “Het loont voor verzekeraars om zich te concentreren op het beperken van risico’s via de risicoverevening, terwijl naar ons oordeel de focus van zorgverzekeraars zou moeten liggen op de inkoop van passende zorg, ook of juist voor (kwetsbare) verzekerden die via de risicoverevening onvoldoende worden gecompenseerd.”

Ontmoediging preventie

Ander nadeel van de huidige verevening is dat deze zorgverzekeraars niet beloont voor sturen op preventie en passende zorg, schrijft de zorgautoriteit. Met een beter systeem “kunnen we de focus in ons zorgstelsel leggen op ‘gezondheid’ in plaats van ‘ziek zijn’.” Ook hiervoor zou VWS aanpassingen in de verevening moeten aanbrengen, meent de NZa.

Afname polissen, meer keus

Voor 2020 konden mensen kiezen uit 55 basisverzekeringen, vier minder dan het jaar ervoor. Toch was er meer keus. Vorig jaar waren er 36 daadwerkelijk verschillende polissen, dit jaar veertig, blijkt uit de Monitor zorgverzekeringen 2020 van de NZa: “Een afname van het aantal polissen en een toename van het aantal daadwerkelijk verschillende polissen maakt het voor mensen weer iets makkelijker een keuze te maken voor een zorgverzekering die bij hen past.”

Het percentage verzekerden met een ‘budgetpolis’ is dit jaar voor het eerst afgenomen: van veertien naar dertien, toont de Monitor zorgverzekeringen. Ruim 80 procent heeft een aanvullende verzekering. Twee op de drie mensen is collectief verzekerd. Dit jaar stapten 1,3 miljoen verzekerden over naar een andere zorgverzekering. Het aantal mensen dat een vrijwillig risico kiest, is dit jaar iets toegenomen en ligt nu op dertien procent.