Tweede coronagolf leidt tot lege bedden in verpleeghuis

De tweede golf van de coronapandemie heeft geresulteerd in minder afgegeven Wlz-indicaties en in meer lege bedden. Dit beeld is vergelijkbaar met de ontwikkelingen tijdens de eerste golf, constateert de NZa op basis van een analyse van de gevolgen van de coronacrisis op de langdurige zorg. Ook nemen de wachtlijsten verder af naar het niveau van dit jaar, stijgt het aantal sterfgevallen sinds september, en piekte het ziekteverzuim in oktober met record van 7,2 procent.

De NZa neemt in opdracht van ministerie VWS de regie op het opnieuw opstarten van de reguliere zorg. In deze context wordt de reguliere zorg gemonitord, zodat de zorgautoriteit de achtergebleven voortzetting hiervan kan faciliteren indien nodig. In de recent verschenen analyse ‘Gevolgen van de coronacrisis voor langdurige zorg’ komen de vvt-sector, gehandicaptenzorg en een deel van de ggz aan bod.

Minder Wlz-indicaties

Het aantal nieuw afgegeven Wlz-indicaties daalt na het ingaan van de landelijke, gedeeltelijke lockdown half oktober, constateert de NZa in het rapport. Deze trend zet zich door tot tenminste 25 oktober, en is vergelijkbaar met de ontwikkelingen tijdens de eerste golf: ook toen nam het aantal nieuw afgegeven Wlz-indicaties af vanaf het moment dat er nieuwe, beperkende maatregelen werden afgekondigd in maart.

714 meer sterfgevallen dan gemiddeld

Een tweede, soortgelijke parallel is zichtbaar bij het aantal sterfgevallen bij mensen die aanspraak maken op langdurige zorg. Vanaf 21 september is er een forste stijging te zien, met het zwaartepunt in de periode 5 oktober tot 1 november. Ook dit beeld, aldus de NZa, is vergelijkbaar met wat we eerder zagen in de eerste golf.

In totaal zijn er tussen 21 september en 1 november 714 meer mensen met een Wlz-indicatie overleden dan gemiddeld op basis van eerdere jaren werd ingeschat, laat de NZa weten.

Regionale verschillen bezettingsgraad

Afgelopen zomer nam het aantal lege bedden in verpleeghuizen af. Dit najaar neemt dat aantal weer toe, signaleert de NZa. Om precies te zijn: in de eerste week van november zijn er nog 1.742 bedden minder bezet dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis.

Ook blijven er verschillen bestaan tussen de zorgkantoorregio’s: waar de bezettingsgraad in Flevoland, Groningen en Utrecht weer op het niveau van begin dit jaar ligt, blijft dit achter bij de regio’s Midden-IJssel, Haaglanden en Rotterdam.

Wachtlijsten bijna op niveau begin 2020

Het landelijke aantal wachtenden in de Wlz blijft afnemen, laat de NZa in het rapport weten. Met name in de vvt-sector is een sterke daling zichtbaar vanaf juli. Het aantal wachtenden is dan ook al bijna weer helemaal terug op het niveau van dit jaar, concludeert de zorgautoriteit. Op 1 oktober staan er nog maar 43 mensen meer op de wachtlijst dan op 1 januari 2020 het geval was.

Record verzuimpercentage in de vvt

Ten slotte concludeert de NZa dat het totale, landelijke verzuimpercentage in de langdurige zorg in 2020 het hele jaar hoger lag vergeleken met 2019. Het verzuimpercentage piekte in oktober dit jaar met 7,2 procent, in 2019 was dat iets lager: 6,2 procent. In de vvt-sector en thuiszorg is het ziekteverzuim het hoogst (8,4 procent), en in de ggz het laagst (6,5 procent).