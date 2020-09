NZa: ouderen durven iets vaker weer naar verpleeghuis

Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de NZa over de gevolgen van de corona-uitbraak voor langdurige zorg. “Mensen met een Wlz-indicatie en hun naasten stelden een vaak noodzakelijke opname in een verpleeghuis uit”, aldus de zorgautoriteit.

“We zien in deze rapportage voor het eerst dat mensen het weer voorzichtig aandurven om in een verpleeghuis te gaan wonen”, schrijft de NZa. “De bezettingsgraad neemt toe. Dit is vooral te zien in een deel van de zuidelijke regio’s, omdat de bezetting daar ook het sterkst afnam.”

Redenen

Volgens de NZa kunnen er verschillende redenen zijn waarom deze lege plaatsen niet direct zijn gevuld: “We hoorden veel dat Wlz-­cliënten opname in een instelling hebben uitgesteld en zorg zo lang mogelijk thuis hebben proberen te regelen met behulp van mpt, vpt, pgb en mantelzorg. Daarnaast kost het vanwege corona mogelijk meer tijd om een plek klaar te maken voor een volgende cliënt.”