NZa: CAK heeft nog altijd structurele problemen

Bij uitvoeringsorganisatie CAK zijn er nog altijd structurele knelpunten zoals verouderde ICT-systemen, handmatige processen en politieke onzekerheid rond wetgeving. Wel is het CAK beter in staat zijn wettelijke taken uit te voeren. Dat schrijft de NZa in de jaarlijkse rapportage over de uitvoerder van Wlz en Wmo.

Het CAK is onder meer verantwoordelijk voor het berekenen en innen van eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kantoor is belast met de uitbetaling van ruim 27,5 miljard euro per jaar aan zorgaanbieders. De uitvoeringsorganisatie is al sinds 2019 bezig met het verbeteren van de interne organisatie. Sinds 2024 ziet de NZa dat het goede kant op gaat.

Aantal fouten daalt

De NZa constateert dat het CAK steeds beter in staat is om risico’s tijdig te signaleren en op te lossen. “De ernst en omvang van de issues nemen verder af en dit bevestigt de beweging richting een meer voorspelbare en beheersbare uitvoering. Het aantal fouten in hun verantwoording daalt en we zien duidelijke verbeteringen in de dienstverlening aan burgers en de borging van processen.”

Structurele uitdagingen

Tegelijkertijd is er nog steeds ruimte voor verbetering, stelt de zorgautoriteit. “Structurele uitdagingen zijn onder meer de verouderde ict-infrastructuur, de verdere versterking van de interne beheersing en de werking van maatregelen. Al met al laat ons toezicht over 2024 zien dat het CAK belangrijke stappen heeft gezet, maar dat structurele uitdagingen blijvende aandacht vragen om de uitvoering op het gewenste niveau te houden. De NZa vertrouwt erop dat het CAK de ingezette verbeteringen voortzet en de dienstverlening verder versterkt.”

Meer over:NzaWlzWmo

