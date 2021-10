NZa: Coronapandemie laat zien dat ‘passende zorg’ mogelijk en nodig is

De coronapandemie laat zien dat zorgpartijen er onder grote druk in zijn geslaagd om beter samen te werken. Via creatieve en technologische oplossingen kon de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaan, dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een online magazine ‘ Stand van de zorg 2021 ’.

Zorgkosten

De urgentie om verder te gaan op de weg die we, mede vanwege corona zijn ingeslagen, is volgens de NZa groter dan ooit. De zorgkosten lopen verder op. Dit komt onder andere door de vergrijzing en de stijgende zorgvraag. Er zijn ingrijpende veranderingen en scherpe keuzes nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo dwingt de krapte op de arbeidsmarkt ons veel creatiever en flexibeler om te gaan met menselijk kapitaal.

Passende zorg

In 2020 adviseerde de NZa samen met Zorginstituut Nederland (ZN) de minister van VWS over ‘passende zorg’. In 2021 werkte de NZa aan het verhelderen wat dit precies betekent. We zijn in gesprek met het veld om deze beweging te starten, want we kunnen dit niet alleen. In 2022 en verder zet de NZa stappen in het aanpassen van de regels en het toezicht, zodat zij de zorgprofessional kunnen ondersteunen in het leveren van passende zorg.

Gezondheid

Dat betekent volgens de NZa dat we ons veel meer moeten veel meer richten op gezondheid in plaats van op ziekte, aandoeningen en kwalen. Samenwerken in zorgnetwerken is daarvoor belangrijk. Door de zorg zowel slim te concentreren als te spreiden kunnen zorgprofessionals blijven garanderen dat gezond en ongezond, arm en rijk en jong en oud toegang blijft houden tot zorg wanneer zij dat nodig hebben.

Regeerakkoord

Dit is volgens de NZa hét moment om die verandering verder in gang te zetten. “Aan de vooravond van een nieuw regeerakkoord willen we ook de politiek vragen om met ons deze beweging naar passende zorg in te zetten en vol te houden.” Verandering zal soms moeilijk zijn en weerstand kennen, Bestuursvoorzitter Marian Kaljouw stelt in haar inleiding: “Laten we het gezamenlijk belang vooropstellen: dat iedereen die zorg nodig heeft ervan verzekerd kan zijn dat hij of zij die zorg ook krijgt, ook op de lange termijn.”