De NZa heeft in februari met zeker tien man een inval gedaan in het hoofdkantoor van huisartsenketen Co-Med in Maastricht. De toezichthouder doet volgens ingewijden onderzoek vanwege vermoedens van zorgfraude, meldt NRC.

NZa bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar zegt daar verder geen inhoudelijke uitspraken over te kunnen doen. Ambtenaren van de NZa stonden in februari onverwacht voor de deur van een bedrijfsverzamelgebouw in Maastricht waar de commerciële huisartsenketen gevestigd is.

Zij bleven twee volle dagen op het hoofdkantoor van Co-Med om allerlei administratie op te eisen. Ook werden verscheidene medewerkers ondervraagd. Dat blijkt uit documenten en gesprekken met meerdere bronnen. (ANP)