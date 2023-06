NZa: herberekening tarieven uiterlijk 1 juli klaar

Alle tarieven, budgetten en beschikbaarheidsbijdragen moesten worden gecorrigeerd, nadat een fout van het ministerie van VWS aan het licht was gekomen. Een ambtenaar had het prijsindexcijfer voor de materiële kosten abusievelijk 2,97 procent te hoog vastgesteld: 9,99 procent in plaats van 7,02 procent.

Effect op nieuwe tarieven

Door de herberekening gaan de tarieven voor 2024 omlaag ten opzichte wat de NZa eerder had bekendgemaakt of in concept gedeeld. Voor de medisch-specialistische zorg had de NZa de tarieven al op 20 april gestuurd naar de sector. Voor de andere sectoren lagen er conceptversies.

Omdat de materiële kosten per sector verschillen, schat de zorgautoriteit dat de nieuwe tarieven voor de medisch-specialistische zorg en de tandzorg 1 procent lager gaan uitpakken. Organisaties in de langdurige zorg krijgen 0,6 procent minder, de wijkverpleging 0,3 procent minder en voor de ggz gaan de tarieven ongeveer 0,4 procent omlaag.

De duizenden tarieven kunnen relatief snel worden aangepast, aldus een woordvoerder van de NZa: “Het proces van de verwerking van een prijsindex is grotendeels geautomatiseerd. Voor de medisch-specialistische zorg vergt het opnieuw berekenen van de tarieven wel een aantal extra stappen.”