VWS gaat na fout belangrijke berekeningen dubbelchecken

Foto: Gerhard Seybert/stock.adobe.com

VWS heeft voor dit soort belangrijke cijfers een meer-ogenpricipe. “Die controles bleken onvoldoende scherp te zijn”, aldus een woordvoerder van het ministerie. “Dit gaan we aanscherpen, zodat we niet elkaar controleren, maar onafhankelijk van elkaar de berekening maken. En we kijken elders in onze organisatie waar meer van dit soort risico’s zitten – waar we meer checks and balances kunnen aanbrengen.”

Door de fout bij VWS moet de NZa nu alle zorgtarieven voor volgend jaar opnieuw berekenen. VWS had het prijsindexcijfer voor materiële kosten 2,97 procent te hoog vastgesteld: 9,99 procent in plaats van 7,02 procent. De tarieven voor 2024 gaan dus omlaag ten opzichte wat NZa eerder bekendmaakte. De verlaging wordt de komende weken verwerkt in duizenden tarieven, beschikbaarheidsbijdragen, budgetten en beleidsregelwaarden.

Tarief procent lager

Volgens VWS hangt de uiteindelijke verlaging van een tarief af van de sector. Zo heeft de medisch-specialistische zorgsector (msz) meer materiële kosten dan bijvoorbeeld de ouderen- of gehandicaptenzorg. Het ministerie schat dat een gemiddeld msz-tarief voor 2024 1 procent lager uitvalt en de ouderenzorg 0,4 procent minder krijgt. De rest zit er tussenin.

Andere ambtenaar ontdekte fout

Een ambtenaar van VWS die bezig was met de beschikbaarheidsbijdrage van 2023 ontdekte na enkele weken de fout, omdat de berekeningssystematiek daarvan anders is. De fout is ontstaan doordat VWS afgelopen najaar 2,99 procent extra corrigeerde in de prijsindex voor materiële kosten vanwege de inflatie. De ambtenaar die de index voor 2024 moest berekenen, had niet goed voorzien dat dat zou doorwerken op de tarieven van 2024: “We hadden onvoldoende scherp dat we impliciet al hadden bijgeplust”, aldus VWS.

Extra tijd

NZa kan niets zeggen over de extra tijd die de herberekeningen kosten. VWS weet niet hoeveel mensen bij NZa ermee bezig zijn. “Het is een fors en complex traject, met veel details en sectoren. Ik schat dat het twee weken kost voor de meeste zorgsectoren, maar voor de medisch-specialistisch zorg langer. Dat cijfer was al vastgesteld.”

VWS wil niet zeggen welke stappen en òf het ministerie maatregelen tegen de betreffende ambtenaar heeft genomen. “Ik vind dat niet relevant. Dit lijkt me meer een interne aangelegenheid. Mensen maken gewoon fouten. Punt.”