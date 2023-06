NZa moet alle tarieven opnieuw berekenen na blunder VWS

De nieuwe tarieven voor de langdurige en de curatieve zorg waren al met de betreffende sectoren gedeeld in een consultatieronde. “Voor de medisch-specialistische zorg hebben we de tarieven voor 2024 zelfs al gepubliceerd”, aldus de NZa.

De index voor materiële kosten over dit jaar moet 7,02 procent zijn, in plaats van de 9,99 die VWS had doorgegeven en de zorgautoriteit verwerkt in duizenden tarieven, budgetten, beschikbaarheidsbijdragen en beleidsregelwaarden.

Naar beneden

De tarieven voor de langdurige zorg en de curatieve zorg heeft de NZa berekend in het voorjaar: “We gaan deze tarieven en beleidsregelwaarden voor 2024 op basis van het nieuwe, juiste percentage corrigeren en naar beneden bijstellen.”

Bijstellen beschikbaarheidbijdragen

Daarnaast gaat de NZa de vergoedingsbedragen van de beschikbaarheidbijdragen voor 2023 herberekenen en naar beneden bijstellen. “Wij calculeren jaarlijks de beschikbaarheidbijdragen na. Hierbij gebruiken we altijd het definitieve indexpercentage. Nu deze is aangepast voor 2023, zullen we dus ook de vergoedingsbedragen herzien.”

Effect verschilt per sector

Het totale effect op de tarieven zal per zorgsector verschillen. Dit komt doordat de verschillende zorgsectoren ook voor loon en eventueel kapitaallasten worden geïndexeerd. De samenstelling van de tarieven verschilt daarom per sector. Sommige sectoren hebben te maken met de normatieve huisvestingscomponent. Daarnaast wegen de onderdelen loon, prijs en kapitaal per sector anders mee in het tarief. De NZa informeert de verschillende sectoren hierover via de gebruikelijke weg.

Briefings VWS

VWS informeert aanstaande maandag en dinsdag de branche in twee technische briefings en geeft een toelichting op de situatie. De NZa sluit aan bij deze briefings om uit te leggen wat de gevolgen zijn voor de tarieven en voor de publicatie van de regelgeving voor 2024. Aanmelden voor deze briefing kan door een mail te sturen naar: secretariaatmeva@minvws.nl.

VWS spreekt in een brief aan de NZa van “mensenwerk, waarbij er een risico bestaat op het maken van fouten”. De vergissing gaat vooral zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf aan, patiënten zullen er volgens de NZa weinig van merken “behalve dan dat de rekening mogelijk iets lager kan uitvallen”.