NZa: Structurele bekostiging van meer tijd voor de patiënt vanaf 2025

De NZa adviseert wijzigingen in de bekostiging van meer tijd voor de patiënt (MTVP) vanaf 2025 door te voeren. Er is meer onderzoek nodig om MTVP een vaste plek te geven in de bekostiging. Veranderingen vanaf 2024 zijn daarom niet gewenst volgens de NZa. De LHV heeft hier teleurgesteld op gereageerd.

De NZa wil samen met de Landelijke Huisartsenvereniging, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van VWS de komende periode onderzoeken welke wijzigingen in de bekostiging vanaf 2025 mogelijk zijn. Tot 2025 vindt de NZa het belangrijk dat huisartsen erop kunnen vertrouwen dat de huidige afspraken worden voortgezet.

Advies

De NZa heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een advies uitgebracht over de bekostiging van MTVP. Veranderingen vanaf 2024 kunnen zorgen voor onrust in de contractering en praktijkvoering, volgens de NZa.

De NZa vindt het belangrijk dat MTVP structureel wordt bekostigd. MTVP is voor huisartsen een van de belangrijkste thema’s in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het draagt bij aan passende zorg en kan de druk op de huisartsenzorg verlichten.

Meer tijd voor de patiënt

Huisartsen krijgen meer tijd voor de patiënt door een combinatie van anders te werken in hun praktijk, samen te werken met het netwerk en/of eventuele uitbreiding van personeel. MTVP maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor een consult gemiddeld vijftien minuten uit te trekken in plaats van de tien minuten op dit moment.

Bekostigingsvormen

Er moet gekeken worden naar een combinatie van bekostigingsvormen. Het is belangrijk dat er inzicht is in de onderbouwing van de gebruikte tarieven. Ook moet het verschil tussen vaste en incidentele kosten duidelijk zijn.

Voor de basisvoorziening huisartsenzorg (segment 1) denkt de NZa aan een wijziging van de prestatiestructuur voor consulten. Een prestatie voor (enkel) de structurele kosten of een prestatie in de vorm van de huidige poh-ggz bekostiging.

Het advies voor multidisciplinaire zorg (segment 2) is om de voorwaarden voor regionale samenwerking duidelijk en minder vrijblijvend te maken. Hierdoor worden huisartsen maximaal ontzorgd.

Als het gaat om de resultaatbeloning en zorgvernieuwing (segment 3) adviseert de NZa een nieuwe, meer concrete prestatie voor maatwerkafspraken om de contractering hetzelfde te maken.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

De bekostiging van de huisartsenzorg is ingewikkeld geworden. Dit komt onder andere door de verschillende type prestaties en de combinatie van vrije en gereguleerde tarieven. Door het blijven toevoegen van prestaties op de korte termijn neemt de complexiteit van de bekostiging verder toe. De NZa wil daarom ook met partijen in gesprek over het bekostigingsmodel van de toekomst.

LHV teleurgesteld

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is teleurgesteld over deze ontwikkeling, blijkens een verklaring op de eigen website. “Met dit advies wordt de belofte om MTVP in 2024 structureel te bekostigen in S1 niet nagekomen” benadrukt de LHV. “Huisartsen krijgen niet de houvast voor Meer tijd voor de patiënt in 2025 en daarna waarop zij wel rekenden op basis van een brief van de minister. Wij beraden ons nu blijkt dat structurele bekostiging voor MTVP in 2024 wordt uitgesteld.”