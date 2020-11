NZa tegen huisartsen: Laat patiënt vrij in keuze voor internetapotheek

Huisartsen sturen niet altijd recepten door naar digitale apotheken als de patiënt dat vraagt. Dat is niet de bedoeling, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit. Artsen moeten de keuzevrijheid van de patiënt respecteren. “Juist nu, in tijden van corona, is het belangrijk dat patiënten van digitale zorg gebruik kunnen maken, ook in de apotheekzorg”, aldus de NZa.