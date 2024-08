NZa tikt zorgkantoren op de vingers vanwege zorgplicht VV4-cliënten

Het ontbreekt zorgkantoren aan een concrete visie op het verlenen van zorg thuis aan cliënten in de ouderenzorg. Cliënten met de laagste indicatie (VV4) ontvangen steeds vaker zorg in de eigen omgeving, maar zorgkantoren kunnen nog niet duidelijk maken of die zorg “verantwoord en passend” is, aldus de toezichthouder.

Zorgkantoren zouden op zijn minst steekproefsgewijs moeten vaststellen dat het geheel aan zorg thuis, zowel formeel als informeel, passend is, concludeert de NZa in een onderzoek.

Zorgplicht

“We erkennen dat zorgkantoren met de verandering naar meer zorg thuis de schaarse verpleegcapaciteit zo goed mogelijk proberen te organiseren”, merkt de NZa op. “Tegelijkertijd moeten zij vanuit hun zorgplicht garanderen dat cliënten passende zorg krijgen. We zien dat deze verandering meer van zorgkantoren vraagt dan wat ze op dit moment doen. Een duidelijke visie en eigenaarschap daarbij ontbreken. We verwachten dat zorgkantoren hun beleid verduidelijken en aangeven hoe ze zorg thuis vorm willen geven.”

Zelfde kwaliteit als in verpleeghuis

Cliënten thuis moeten dezelfde kwaliteit zorg ontvangen als cliënten in het verpleeghuis. Nu is nog te vaak onduidelijk wat er precies gebeurt. De NZa verwijst ook naar een onderzoek van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die constateerde na een onderzoek dat de kwaliteit van zorg thuis nog vaak onder de maat is, hoewel er ook positieve voorbeelden zijn.

In de afgelopen paar jaar is de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis flink gestegen. Het overgrote deel van de wachtenden wacht op een plek in het verpleeghuis van voorkeur. Maar in juli waren er ook 286 wachtenden die urgent een plek in het verpleeghuis nodig hebben.