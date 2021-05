NZa: vier van de tien ziekenhuizen doen geen planbare zorg

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt op onderdelen te stabiliseren. Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen is lager dan verwacht. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar wekelijkse update over de reguliere zorg.

Deze week zijn er net iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week. Vorige week was dit landelijk gemiddeld 42 procent minder dan gebruikelijk, deze week is dit 41 procent.

Kritieke planbare zorg

28 ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning leveren. Vorige week maandag waren dat er 26. Negen van deze ziekenhuizen kunnen een deel van deze zorg niet meer binnen de vereiste zes weken verlenen. Dat zijn er evenveel als afgelopen maandag.

“Dit wil niet zeggen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen”, tekent de NZa hierbij aan. “Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen.”

Planbare zorg

Het percentage ziekenhuizen dat geen planbare zorg (zoals knie- heup- en staaroperaties) kan leveren is iets gestegen, van 35 procent 38 procent. De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. De (semi-)acute zorg kan nog steeds altijd overal worden geleverd.

Verwijzingen

In week 18 hebben huisartsen 103 duizend patiënten verwezen naar de ziekenhuizen. Dit aantal verwijzingen is vergelijkbaar met 2019 en lager dan verwacht. Er waren ongeveer 7400 verwijzingen naar de ggz. Dit is vergelijkbaar met het aantal verwijzingen in de week hiervoor en hoger dan verwacht zonder Covid.