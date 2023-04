NZa voert kostenonderzoek huisartsenzorg uit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangekondigd dat er in 2023 een kostenonderzoek zal plaatsvinden om de maximumtarieven voor de huisartsenzorg te herijken. De gesprekken over de doorontwikkeling van de bekostiging zijn al enige tijd gaande en inmiddels is de NZa ook begonnen met de inkomensherijking en het kostenonderzoek.