NZa: Zorgverzekeraars moeten via zorginkoop meer concurreren

De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich vooral focussen op een lage zorgpremie en jonge, gezonde overstappers. Voor veel consumenten kunnen preventie, juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking in de regio en duurzaamheid echter belangrijker zijn. “Dat moet dan wel meer onder de aandacht van verzekerden worden gebracht”, aldus de zorgautoriteit.

Het gedrag van zorgverzekeraars op de polismarkt laat een gemengd beeld zien, concludeert de NZa in de monitor zorgverzekeringen 2021. Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals meer nadruk op gezondheid en het voorkomen van zorg door het eigen risico voor bepaalde zorg niet toe te passen.

Weinig onderscheidend

De organisatie ziet ook “minder positieve ontwikkelingen”. De NZa vindt de polissen vaak weinig onderscheidend. “Nog steeds komen er vrij veel bijna identieke polissen die als verschillende polissen in de markt worden gezet bij. De NZa is van oordeel dat verzekeraars zich meer moeten onderscheiden op basis van dienstverlening aan verzekerden en de zorginkoop. Alleen zo kunnen zij ervoor blijven zorgen dat iedereen ook in de toekomst kan rekenen op tijdige toegang tot goede zorg.”

Zorginhoudelijke afspraken

De verzekeraars kunnen zich onderscheiden door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen, is een suggestie van de NZa: “Verzekerden met zo’n polis krijgen dan toegang tot die aanbieders die echt werk maken van passende zorg en dus alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen.”

Zorgverzekeraars hadden vorig jaar een positief resultaat op de zorgverzekeringswet van 41 euro per verzekerde, berekende de NZa. Oorzaak is dat er door de coronacrisis minder zorg werd geleverd. Het positieve resultaat hebben zorgverzekeraars gebruikt voor een verlaging van de zorgpremies in 2021.