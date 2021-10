Zorg en Zekerheid: ‘Juist NZa kijkt alleen naar prijs zorgpremie’

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vindt dat juist de NZa te veel kijkt naar de premiehoogte van een zorgpolis. De NZa zette deze week vraagtekens bij collectieve polissen, zoals een gemeentepolis. “Het is opmerkelijk dat hier alleen naar de premie per verzekerde wordt gekeken”, zegt bestuurder Henk Gerla van Zorg en Zekerheid.

“Juist vanuit zorginkoop en dienstverlening biedt Zorg en Zekerheid maatwerk aan gemeenten. Daar ligt de meerwaarde van de gemeentepolis. Het levert op individueel en gemeentelijk niveau meer gezondheid op. Dat dempt de zorgkosten”, aldus Gerla.

Monitor zorgverzekeringen 2021

Hij reageert op een belangrijke conclusie uit de monitor zorgverzekeringen 2021, die de NZa woensdag publiceerde. De zorgautoriteit schreef dat verzekeraars zich meer moeten onderscheiden met betere dienstverlening aan verzekerden en selectievere zorginkoop. Bijvoorbeeld door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen.

Ook zorgverzekeraar DSW uitte donderdag kritiek op het advies van de NZa: “De NZa slaat de plank volledig mis”, zei bestuursvoorzitter Aad de Groot. “Selectieve inkoop en polissen met beperkende voorwaarden (budgetpolissen dus) om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te borgen, dat is boekenwijsheid.”

Maatschappelijke functie

Gerla: “Het is bijzonder dat de NZa alleen naar de kosten van de gemeentepolis kijkt. Juist die polis heeft een maatschappelijke functie. Het zorgverzekeringssysteem is gebaseerd op solidariteit en keuzevrijheid. Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Zorg en Zekerheid kiest er bewust voor hen een gemeentepolis aan te bieden. Omdat wij geen winstoogmerk en geen aandeelhouders hebben, hoeven wij niet op de gemeentepolis te verdienen.”

De bestuurder wijst erop dat er bij een gemeentepolis voldoende te kiezen valt voor een verzekerde. “Soms zijn er drie en in de meeste gemeenten twee aanvullende pakketten. Wie weinig zorgkosten verwacht, kiest de basis- of standaard aanvullende verzekering. Als iemand hogere kosten heeft, biedt de topverzekering ruime vergoedingen.”

Geldzorgen

Gerla ziet dat mensen met een laag inkomen in verhouding veel zorg gebruiken. Vaak gaat dat gepaard met andere problemen, zoals geldzorgen en familieproblemen. Dat heeft soms nadelige gevolgen op de gezondheid. “Samen met gemeenten en de GGD kijken we welke preventieve interventies ingezet kunnen worden waar mensen met een laag inkomen baat bij hebben. Zo kunnen we effectief werken aan hun gezondheid en welzijn.”

“Juist voor mensen met een laag inkomen is het belangrijk niet alleen naar de premie te kijken”, besluit Gerla. “De gemeentepolis biedt keuzevrijheid en inhoud, zoals de NZa bepleit. Dat levert zekerheid en rust op, bijvoorbeeld omdat mensen het eigen risico kunnen meeverzekeren. Op die manier biedt de gemeentepolis mensen met een laag inkomen een beetje extra gezondheid.”