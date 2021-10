DSW: ‘NZa slaat plank volledig mis met advies zorginkoop’

De Groot reageert op een van de conclusies uit de monitor zorgverzekeringen 2021, die de zorgautoriteit woensdag publiceerde. De NZa wil dat polissen onderling meer gaan verschillen: zorgverzekeraars moeten zich meer onderscheiden door betere dienstverlening aan verzekerden en selectievere zorginkoop. Bijvoorbeeld door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg in te kopen, stelt de NZa.

Kwaliteit beoordelen

De Groot is het daar niet mee eens: “Selectieve zorginkoop leidt per direct tot minder toegankelijke zorg, vervolgens tot duurdere zorg en op termijn tot mindere kwaliteit. Bovendien zal een oudere of minder gezonde patiënt niet snel zo’n polis kiezen. Ik hoor graag van collega-zorgverzekeraars of zij wel in staat zijn te beoordelen of een behandeling de kwaliteit van leven en het functioneren van de patiënt bevordert. Wij als DSW kunnen dat niet en willen dat ook niet. Kwaliteit is aan de zorgprofessional.”

Verdere verbetering

Brancheorganisatie ZN zegt dat zorgverzekeraars “veel waarde hechten aan ons huidige, solidaire zorgstelsel dat toegankelijke zorg biedt van goede kwaliteit”, aldus een woordvoerder. “We nemen ons aandeel in het functioneren van dat stelsel dan ook heel serieus. We werken daarom al een aantal jaren intensief samen aan verdere verbetering daarvan.”

Barrières wegnemen

ZN verwijst naar het vorige maand geactualiseerde Actieplan Kern-gezond, waarin de zorgverzekeraars onder meer beloven barrières weg te nemen voor verzekerden. Met duidelijke polissen, heldere polisinhoud en het wegnemen van overstapdrempels. Dat helpt verzekerden bij hun keuze niet alleen te focussen op de hoogte van de premie: “We willen hen daarmee graag meer inzicht geven in de verschillen in het aanbod van zorg en onze dienstverlening.”

Dat begint bij het verbeteren van onze eigen informatievoorziening, laat ZN weten. De zorgverzekeraars gaan ook in gesprek met vergelijkers van zorgverzekeringen om “ook bij hen hiervoor meer aandacht te vragen”.