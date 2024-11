Oefening calamiteitenhospitaal met honderden zorgverleners

Het zogenaamde incident speelde zich dit jaar dicht bij huis af: een parkeergarage vlak bij het ziekenhuis stortte in. Bij deze jaarlijkse oefening deden voor het eerst ook partners van hulpdiensten in de regio en defensie mee, namelijk de Veiligheidsregio Utrecht, de politie, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, het noodhulpteam van het Rode Kruis, de brandweer en crisiscoördinatoren van het Utrecht Science Park.

Parkeergarage

Het scenario van de ingestorte parkeergarage lag al even klaar toen iets soortgelijks echt gebeurde in de regio; in mei, bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. “Natuurlijk hebben we elkaar wel even aangekeken daarover, maar juist omdat we nu weten dat het zo’n voorstelbare situatie is, zijn we ermee doorgegaan. Gelukkig vielen in Nieuwegein geen slachtoffers. Dat is in ons scenario uiteraard wel”, aldus medisch manager van het calamiteitenhospitaal Mirjam de Jong van het UMC Utrecht.

Chaos

Bij de oefening, waarbij ruim vijfhonderd mensen betrokken waren, waaronder 130 medische acteurs, is het de bedoeling dat het calamiteitenhospitaal in dertig minuten operationeel is zodat er grote aantallen slachtoffers kunnen worden opgevangen. De plaats van het incident was heel dicht bij het UMC Utrecht, waardoor een complicerende factor ontstond. “Sommige slachtofferacteurs liepen op eigen houtje naar het ziekenhuis. Dat creëerde net dat beetje extra chaos dat bij een echt incident ook ontstaat”, aldus De Jong.

“Er zijn altijd dingen die beter, scherper of efficiënter kunnen”, concludeerde de manager. “Door op jaarlijkse basis zo’n uitgebreide oefening te doen en gedurende het jaar iedereen scherp te houden met kleinere trainingen, staan we altijd paraat. Dat helpt ons niet alleen bij zo’n bijzonderheid als een openstelling van het calamiteitenhospitaal, maar ook bij ons dagelijkse werk in de complexe acute zorg.” (ANP)