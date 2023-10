OM: Fouad L. bekent moorden in Rotterdam

Fouad L., de verdachte van drievoudige moord eind september in Rotterdam, zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum om zijn psychische gesteldheid exact in kaart te brengen, meldt het Openbaar Ministerie. De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank besloot dinsdag ook tot verlenging van zijn voorarrest met negentig dagen.

De verdachte heeft in de eerste verhoren zijn daden bekend, bevestigt het OM. Later is hij zich gaan beroepen op zijn zwijgrecht. De raadsvrouw van L. wil geen commentaar geven over de zaak.

Getuigen gehoord

Het onderzoek is nog niet afgerond. De verdachte is al meerdere keren verhoord, maar het is nog onduidelijk hoe hij aan een wapen is gekomen. Er zijn inmiddels tientallen getuigen gehoord en de onderzoekers beschikken over camerabeelden. L. zit niet langer in volledige beperkingen, wat betekent dat hij naast zijn advocaat ook anderen kan spreken.

De 32-jarige Rotterdammer wordt verdacht van de moord op zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy. Zij werden op 28 september neergeschoten in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Ook wordt L. verdacht van het doodschieten van Jurgen Damen (43). De huisarts en docent van het Erasmus Medisch Centrum werd op dezelfde dag neergeschoten in een leslokaal van het ziekenhuis.

Naast drievoudige moord wordt L. verdacht van brandstichting en verboden wapenbezit. De zaak tegen hem begint op 15 januari volgend jaar met een pro-formazitting. (ANP)