OM mag dossier patiënt Reinier de Graaf Gasthuis inzien

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft recht op inzage van het dossier van een in december overleden patiënt van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, aldus de rechtbank in Den Haag. De patiënt lijkt te zijn gestorven aan een gasembolie, die ontstond nadat lucht in de bloedbaan kwam via een infuus in de bovenarm.

De rechtbank stelt dat er een ‘redelijk vermoeden’ van een ernstig strafbaar feit is. “Vaststaat dat de zuurstofslang op de verkeerde aansluiting – namelijk het infuus – is aangesloten en dat dit komt door menselijk handelen. Hiervoor is nog geen verklaring gegeven en het is onduidelijk wie dit heeft gedaan.”

Volgens het ziekenhuis is de verdenking onterecht en zijn er zelfs aanwijzingen tegen. Het verzette zich tegen het gebruik van het dossier. Onder meer om het verschoningsrecht en het medische beroepsgeheim. Maar de inhoud mag nu dus toch worden bestudeerd voor het onderzoek waar de politie mee bezig is onder leiding van het OM.

De zoon van de overledene is het eens met vrijgave van het deel van het dossier dat over het etmaal tot het overlijden gaat. Uit de informatie van de schouwarts is gebleken dat de patiënt op 11 december om 18.30 uur ‘rustig en alert’ was. Twee uur later werd er vanuit de kamer van de man op de bel gedrukt, waarna een verpleegkundige hem om 20.35 uur dood aantrof. (ANP)