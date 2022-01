Omikronvariant oorzaak in 91 procent van besmettingen regio Amsterdam

Amsterdam

De cijfers verschenen op het Twitteraccount van het samenwerkingsverband ARGOS (Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance). Het gaat om positieve uitslagen van coronatesten die bij de GGD Amsterdam zijn gedaan. Die GGD-regio beslaat Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel.

Omikronvariant

De omikronvariant is al enige tijd dominant in de regio Amsterdam en het aandeel lijkt toe te nemen. In de vorige steekproef, afgenomen op 30 december, bevatte 71 van 87 positieve testuitslagen de omikronvariant van het coronavirus (82 procent). Een aantal dagen eerder ging het om 65 procent.

Coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio loopt al sinds 19 december op, toen in de rest van het land nog sprake was van een daling. Afgelopen etmaal kregen in Amsterdam-Amstelland in totaal 1.224 mensen te horen dat ze corona hebben opgelopen.

RIVM

Ook in de rest van het land zorgt de omikronvariant van het virus sinds vorige week voor de meeste besmettingen, zo meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toen. Sinds vorige week loopt ook het landelijke aantal nieuwe coronabesmettingen op. (ANP)