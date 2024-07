Omring benoemt consultant als bestuurder

Bremekamp treedt 1 november aan en is de opvolger van Frido Kraanen, die begin deze maand overstapte naar Gelre Ziekenhuizen. De nieuwe Omring-bestuurder is medeoprichter en partner van adviesbureau Common Eye en werkte in het verleden als consultant bij onder meer Twynstra Gudde. In die hoedanigheid begeleidde hij een aantal fusie- en samenwerkingstrajecten in de zorg en diverse landelijke bestuurlijke zorgtafels, waaronder IZA Wijkverpleging. In 2015 en 2016 was hij adviseur betrokken bij Omring om een nieuwe strategische koers uit te stippelen.

Verbinder

“Met Robin Bremekamp halen we een verbinder in huis, die de zorgsector zeer goed kent en veel expertise op het vlak van samenwerking meebrengt”, zegt Coen van der Louw, voorzitter van de raad van toezicht van Omring. “De uitdagingen waarvoor de vvt-sector – en daarmee ook Omring – staat, vragen ook precies die eigenschappen. We moeten het samen doen. In de regio en in de sector.” Hij doelt daarmee op de toenemende zorgvraag, de personele krapte en het tekort aan geschikte woningen voor ouderen.