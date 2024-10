Ludieke actie Omring ter promotie werken in ouderenzorg

Omring zette oudere acteurs in als ‘living billboard’ naast Centraal Station Hoorn om reclame te maken voor werken in de zorg. Een viertal ouderen wachtten donderdag 3 oktober van 16:00 tot 20:00 uur naast het station.

In Schagen, Bovenkarspel en Den Helder hoopten andere senioren ook op aanspraak in een bushokje. Omring hoopt met de campagne jongeren een beeld te geven van het werken in de ouderenzorg. “Als jongeren van GenZ zich oriënteren op een studie of baan, dan is de ouderenzorg een heel aantrekkelijke en bovendien maatschappelijk relevante keuze”, aldus de zorginstelling.

Ouderenzorg

De ouderen attendeerden jongeren ook op ‘Omring’s Hangout’ die zaterdag 12 oktober gehouden wordt op de parkeerplaats in het centrum van Hoorn, op de kruising van de Spoorstraat met de Gedempte Turfhaven.

Hier kunnen jongeren op een laagdrempelige manier in gesprek gaan met senioren en ontdekken wat de ouderenzorg hen te bieden heeft. Bij de Hangout kunnen ze bijvoorbeeld luisteren naar ‘offline stories’, een ‘mental check-up’ krijgen met wijze levenslessen van ouderen, ‘DIY’ ontdekken bij ‘Oma weet raad’