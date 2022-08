Omstreden Twentse zorgonderneemster voldeed niet aan boekhoudplicht

De curator kreeg mondjesmaat de boekhouding van de ter ziele gegane onderneming binnen en uiteindelijk zijn niet alle stukken ingeleverd. Hij concludeert daarom in het faillissementsverslag dat de boekhoudplicht is geschonden. Of dit leidt tot verdere acties, vertelt de curator niet aan de regionale omroep.

Juridische problemen

De Rozenhof werd begin dit failliet verklaard na jarenlange juridische problemen onder meer met de gemeente Oldenzaal en zorgverzekeraars. De onderneemster zou zorg uitbesteden aan ongekwalificeerd personeel.

Ton terugbetalen

Onlangs oordeelde de Rechtbank Overijssel dat zij ruim een ton moet terugbetalen aan verzekeraar ONVZ. Het ging om zorgkosten voor haar eigen dochter die een verkeersongeluk had gehad en werden gedeclareerd door een dochteronderneming van Yvonne V. waar de dochter zelf twee jaar bestuurder was.