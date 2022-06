Omstreden zorgondernemer mag zorgkosten dochter niet declareren

Zorgondernemer Yvonne V. moet ruim een ton terugbetalen aan zorgverzekeraar ONVZ, oordeelt de Rechtbank Overijssel. Het ging om zorgkosten voor haar eigen dochter die een verkeersongeluk had gehad en werden gedeclareerd door een dochteronderneming van Yvonne V. waar haar dochter twee jaar bestuurder was, meldt RTV Oost .

De dochter van V. had een auto-ongeluk gehad in 2012, maar ONVZ merkte op dat de dochter allang weer op de been zou zijn terwijl de declaraties nog binnenkwamen. Zo werd tijdens de zaak een Facebook-bericht ingebracht waaruit blijkt dat de dochter heeft meegedaan aan een kart-uitje.

Juridisch gevecht

De zorg werd verleend vanuit De Rozenhof, waar diezelfde dochter een functie had. ONVZ is verwikkeld in een jarenlang juridisch gevecht rond zorgdeclaraties met V. en deze zorgorganisatie. De Rozenhof werd eerder dit jaar failliet verklaard.

Tegen de moeder en dochter is ook aangifte gedaan van verzekeringsfraude, oplichting en valsheid in geschrifte. Het OM moet nog bepalen of het duo voor de rechter zal verschijnen.