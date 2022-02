Zorgbedrijf omstreden ondernemer failliet verklaard

De Rozenhof, een bedrijf van ondernemer Yvonne Verdonkschot, is failliet verklaard. Verdonkschot is in de afgelopen jaren in meerdere juridische zaken verwikkeld met onder meer de gemeente Oldenzaal en verzekeraar ONVZ, meldt De Gelderlander .

In 2019 sprak zorgverzekeraar ONVZ nog van een spil in een netwerk van frauduleuze zorgondernemers die miljoenen zouden wegsluizen. Zij zou zorg laten uitbesteden door zorgondernemers die ongekwalificeerd personeel gebruikten, uren declareerden die niet werden gemaakt en zorg declareren die niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Er gebeurden wel meer opmerkelijke zaken bij deze organisaties. Bij één bedrijf hadden twee bestuurders van de zorgaanbieder, vijf personeelsleden en een aantal cliënten allemaal dezelfde achternaam.

Faillissement

Meerdere keren ging ONVZ naar de rechter om geld terug te eisen. In januari eiste de verzekeraar in een zaak nog 120.000 euro onterecht gedeclareerde zorggelden terug van de ondernemer en haar dochter. Het faillissement is aangevraagd door pensioenfonds Zorg & Welzijn, volgens de lokale krant.