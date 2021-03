OMT: regels in verpleeghuizen kunnen soepeler

Bewoners die een tweede inenting hebben gekregen, zouden volgens het advies twee bezoekers per dag mogen ontvangen, in plaats van één bezoeker. Als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest, hoeven ze niet tien maar vijf dagen in quarantaine, meldt de NOS.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt de laatste tijd flink. Daarom vindt het OMT de versoepeling verantwoord. Daar komt nog bij dat een verruiming van de regels van grote meerwaarde is voor de bewoners en hun naasten. Het demissionair kabinet moet nog beslissen of het advies wordt opgevolgd.