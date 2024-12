Onbekende ziekte onderzocht na tientallen doden in Congo

Gezondheidsfunctionarissen in de Democratische Republiek Congo verwachten binnen enkele dagen te weten wat de oorzaak is van de uitbraak van een nog onbekende infectieziekte. Deze ziekte heeft sinds eind oktober honderden mensen getroffen. Minstens 79 mensen zijn aan de ziekte overleden.

Bijna 200 van de 376 mensen die getroffen zijn door de griepachtige ziekte zijn jonger dan vijf jaar, aldus Jean Kaseya, directeur van de Africa Centers for Disease Control and Prevention.

Gezondheidszone Panzi

Gevallen van koorts, hoofdpijn, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en bloedarmoede werden voor het eerst gemeld op 24 oktober in de gezondheidszone Panzi, in de zuidwestelijke provincie Kwango. De nationale autoriteiten werden op 1 december gewaarschuwd.

Testen

“We hebben een vertraging van bijna vijf tot zes weken en binnen vijf tot zes weken kunnen er zoveel dingen gebeuren”, zei Kaseya donderdag tegen verslaggevers. “Doorlopend testen zal ons helpen te begrijpen wat het probleem is.”

Verspreid via lucht

De ziekte verspreidt zich waarschijnlijk via de lucht, zei Dieudonné Muamba, directeur-generaal van het National Public Health Institute. Monsters van patiënten worden geanalyseerd in een nationaal laboratorium in Kinshasa, op zo’n 500 kilometer afstand van het gebied waar de ziekte uitbrak. Tests kunnen binnen 48 uur worden afgerond en de resultaten worden in het weekend vrijgegeven, aldus functionarissen. (ANP)