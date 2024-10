Onderzoek: koken op gas scheelt ook in Nederland tijd van leven

Door koken op gas sterven elk jaar ruim 1300 mensen in Nederland eerder dan ze zonder deze bereidingsmethode zouden hebben gedaan, schatten onderzoekers van de universiteit Jaume I in het Spaanse Castellón de la Plana. Worden Nederlanders gemiddeld ruim 81 jaar oud, genoemde mensen leveren daar gemiddeld bijna 2,6 jaar op in, menen de wetenschappers.

Stikstofdioxide

Boosdoener is vooral de stikstofdioxide (NO2) door de gasverbranding zelf. Ook de combinatie met andere stoffen in de lucht, slechte ventilatie en langdurig koken kunnen een rol spelen. Er is al langer ongerustheid over de gevolgen van koken op gas. Zo zouden volgens eerdere berichten veel kinderen er astmasymptomen door vertonen.

De wetenschappers bestudeerden de gevolgen van het gebruik van gasfornuizen in huizen in veertien landen in de Europese Unie en in Groot-Brittannië. In totaal schatten ze het aantal voortijdige sterfgevallen door koken op gas op bijna 40.000. In Polen en Roemenië zouden bijvoorbeeld rond de 6000 mensen eerder sterven dan gemiddeld, in Italië bijna 13.000. In Zweden en Finland gaat het maar om enkele mensen, in Duitsland om ruim 400 voortijdige sterfgevallen per jaar.

Eerdere waarschuwing

In 2023 waarschuwde onderzoeksorganisatie TNO nog dat koken op gas veelal vuiler is dan koken op elektriciteit. Het levert vaker een overschrijding op van de zogenoemde advieswaarden voor stikstofdioxide van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, aldus TNO toen na onderzoek in 247 huizen in verschillende landen.

TNO benadrukte destijds het belang van het gebruik van een afzuigkap. (ANP)