Onderzoek naar effect medicijn valproaat op kind via aanstaande vader

Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC onderzoekt nader wat het medicijn valproaat tegen bipolaire stoornis of epilepsie voor effect heeft op kinderen van vaders die het in de drie maanden voor de bevruchting gebruikten.

Het middel wordt ook weleens gebruikt tegen migraine. De toepassing zou mogelijk schadelijk zijn voor het kind. De kans op ontwikkelingsstoornissen in de hersenen (zoals autisme) lijkt iets hoger.

Moeder

Dat de stof via de moeder schadelijk is voor het ongeboren kind, was volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen al bekend. Voor deze vrouwen zijn de aanbevelingen voor het gebruik al aangepast. Fabrikanten moesten wegens het effect via de moeders onderzoek doen naar kinderen van wie de vaders valproaat gebruikten. “In het onderzoek zijn tekortkomingen gevonden”, aldus het college.

Gebruikers die vader willen worden moeten niet zomaar ophouden met het middel, zegt collegevoorzitter Ton de Boer. “Tot er meer duidelijk is, is het vooral belangrijk om niet zomaar te stoppen met je medicijnen. Bespreek je vragen met je arts”, houdt hij de mannen voor. De ziekte kan namelijk verergeren. Ineens stoppen kan ook leiden tot epileptische aanvallen. (ANP)