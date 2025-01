Onderzoek naar eventuele gevolgen voor ogen na gebruik Ozempic

De veiligheidscommissie van het Europees geneesmiddelenbureau EMA bestudeert onder meer het middel Ozempic omdat er vrees is dat het mogelijk meer risico geeft op een zeldzame oogaandoening. Dat zou kunnen komen door de stof semaglutide die erin is verwerkt.

De stof zit in de middelen tegen diabetes en obesitas Ozempic, Rybelsus en Wegovy. Vooral Ozempic is erg populair geworden om mee af te vallen. Er wordt ook illegaal in gehandeld.

Bloedtoevoer oogzenuw

De commissie gaat nu uitzoeken of semaglutide echt extra kans geeft op een verminderde bloedtoevoer naar de oogzenuw en schade aan die zenuw zelf. Een en ander kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. Patiënten met diabetes 2 hebben mogelijk al een hoger risico hierop.

Semaglutide vermindert de hoeveelheid suiker in het bloed. (ANP)