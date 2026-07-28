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Onderzoek naar jeugdzorgplaatsingen zonder melding in Spanje

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Het kabinet laat nader onderzoek doen naar de plaatsing van kwetsbare jongeren door jeugdbeschermingsorganisatie SAVE in Spanje. Volgens berichtgeving van de NOS waarover de Tweede Kamer vragen stelde, zijn jongeren naar het buitenland gebracht zonder dat de verplichte procedure via de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden werd gevolgd. Alle betrokken kinderen zijn sinds eind januari 2026 weer terug in Nederland.

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg het kabinet op maandag 20 juli om snel te reageren op een bericht van de NOS. Daarin werd gemeld dat een jeugdzorgorganisatie kinderen illegaal in een zorgtraject in Spanje zou hebben geplaatst.

Plaatsing in buitenland

Voor de plaatsing van minderjarigen in een ander land gelden vaste internationale procedures. Wanneer een jeugdzorgorganisatie een kind in het buitenland wil onderbrengen, moet volgens de geldende Europese verordening vooraf contact worden opgenomen met de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Via deze procedure wordt instemming gevraagd aan de bevoegde centrale autoriteit in het land waar de jongere wordt geplaatst. De landelijke autoriteiten van dat land worden daardoor vooraf geïnformeerd over de komst van de minderjarige.

Het kabinet laat in een brief van 24 juli weten dat de jeugdbeschermingsorganisatie SAVE een externe partij heeft ingeschakeld om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de plaatsingen. Dat onderzoek moet duidelijkheid geven over de voorbereiding, uitvoering en juridische onderbouwing van de jeugdzorgtrajecten in Spanje. Het kabinet schrijft de conclusie van dit onderzoek af te wachten.

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