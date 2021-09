Onderzoek naar mondkapjesdeal vertraagd

Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden gaat veel langer duren dan was verwacht. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderzoeksbureau Deloitte veel meer tijd nodig heeft om onder meer alle data te verzamelen.