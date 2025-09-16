Onderzoekers maken Positieve Gezondheid meetbaar

Onderzoekers hebben een nieuwe vragenlijst ontwikkeld die Positieve Gezondheid meetbaar maakt. Het gaat om een samenwerking tussen onderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Tranzo, GGz Breburg en het Institute for Positive Health.

De PH22-vragenlijst brengt de bredere impact van zorg op patiënten in kaart, waarbij niet wordt gekeken naar ziekte en klachten maar naar kwaliteit van eigen regie en toekomstperspectief.

De vragenlijst is gebaseerd op de gezondheidsomschrijving van Huber (2016) en bouwt voort op het bekende gespreksinstrument ‘Mijn Postitieve Gezondheid’. De PH22 levert een totaalscore voor Positieve Gezondheid en biedt inzicht in vier domeinen: Fysieke fitheid, tevredenheid met jezelf, anderen en het leven, dagelijkse eigen regie en toekomstperspectief.

Het is aandoeningsoverstijgend inzetbaar en kan worden gebruikt voor het evalueren van zorgkwaliteit en het meten van effecten van interventies die gericht zijn op brede gezondheid. De PH22 is niet bedoeld voor in de spreekkamer of het voeren van het andere gesprek. Daar is het bekende gespreksinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’ voor ontwikkeld, aldus de onderzoekers.