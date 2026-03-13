Onderzoekers vinden nieuwe test om baarmoederhalskanker op te sporen

Onderzoekers denken dat de screening op baarmoederhalskanker beter en vrouwvriendelijker kan. Dat meldt Trouw op basis van het onderzoek van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en spin-off CC Diagnostics.

Vrouwen worden in Nederland tussen hun 30ste en 60ste jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ze kunnen naar de huisarts voor een uitstrijkje of eerst een thuistest doen.

Volgens onderzoekers Ed Schuuring en Bea Wisman zijn er problemen met deze vorm van screening. Ongeveer 50 procent van de vrouwen laat zich niet testen. De vrouwen die een positieve uitslag op een thuistest krijgen, moeten daarna alsnog naar de huisarts voor het uitstrijkje. Tot slot kan de screening valse positieven geven: cellen uit de baarmoederhals lijken soms door kanker aangetast, terwijl ze dat niet zijn.

Nieuwe test

Wisman en Schuuring hebben jaren gewerkt aan een nieuwe test met behulp van zogenoemde DNA-methylering. “Wij hebben allemaal genen die ons beschermen tegen het ontstaan van kanker”, legt Wisman uit in Trouw. “Maar soms raken juist deze genen beschadigd, en dan kun je kanker krijgen. Met behulp van onze PCR-test kunnen we meten of het gen beschadigd is.”

Deze techniek zou een mooie vervanger kunnen zijn voor de huidige analyse door pathologen, denkt Nutte van Belzen van CC Diagnostics: “Deze test werkt goed op het materiaal van een zelftest. Zo bespaar je vrouwen het extra bezoek aan de huisarts, en ze hoeven ook niet zo lang te wachten op de uitslag.”

Bovendien is de test erg betrouwbaar. Van Belzen: “Bij de laatste experimenten konden we de afwijkende cellen beter opsporen dan de huidige methode met de patholoog. Ook wisten we in een groep van drieduizend vrouwen iedereen die al kankercellen had te vinden.”

1 miljoen euro subsidie

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voor deze DNA-methyleringstest in Nederland wordt ingevoerd. Het onderzoek staat niet stil, want CC Diagnostics werkt samen met het UMCG, IQ Products en het Deense bedrijf PentaBase A/S alweer aan een verbeterde versie. Onlangs ontvingen ze 1 miljoen euro subsidie om hun idee verder te ontwikkelen, aldus Trouw.